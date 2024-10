Ultimo mese di incontri del progetto “Giovani e legalità on the road” realizzato dall’associazione Volontari di strada odv, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Calabria, Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Politiche Giovanili e Sport – Pari Opportunità. Sono state varie le tappe del progetto: Belvedere Spinello, Isola Capo Rizzuto, Strongoli e Cariati come ultimo incontro. Il progetto nasce con lo scopo di rendere i giovani del nostro tempo consapevoli dei rischi delle dipendenze come tossicodipendenza e ludopatia, illustrare le problematiche legate e come se ne può uscire grazie alle strutture di supporto locali.

Nella giornata svoltasi il 27 settembre presso il Centro SAI Agorà Kroton di Cariati, la struttura con tutta la sua equipe di età media tra i 18 e i 40 anni ha accolto Pino De Lucia Lumeno, esperto dei fenomeni delle dipendenze, che ha esposto ai giovani i rischi e gli effetti delle droghe sintetiche.

Pino De Lucia Lumeno ha riportato esempi su come la tossicodipendenza abbia determinato molte vite e su come alcuni abbiano intrapreso la strada della guarigione e quali episodi siano stati determinanti.







Infine la dottoressa Giovanna De Lucia Lumeno ha esposto storie di ludopatia e le possibili strutture di supporto del terzo settore come è avvenuto nei precedenti incontri di altre sedi. L’incontro ha visto grande partecipazione dei giovani e dell’equipe, come è emersa la necessità di renderli consapevoli delle tematiche trattate in modo diretto attraverso esempi di storie di vita, storie drammatiche, ma anche storie di speranza.