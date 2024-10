Share on Twitter

Questa mattina, alle ore 10:40, una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Crotone è intervenuta tempestivamente per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura in Via Degli Angeli, a Isola Capo Rizzuto.

La vettura, una Mercedes Classe A, ha preso fuoco durante la marcia, provocando grande apprensione in pieno centro abitato. Il conducente., residente nella stessa località, è riuscito a scendere dall’auto illeso prima che le fiamme avvolgessero la parte anteriore del veicolo.







Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state domate prima che potessero propagarsi alle abitazioni vicine e all’area circostante, scongiurando danni più gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per eseguire i rilievi del caso e avviare le indagini per determinare le cause dell’incendio.

L’episodio ha destato non poca preoccupazione tra i residenti della zona, ma fortunatamente si è risolto senza feriti o danni significativi agli edifici.