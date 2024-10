Share on Twitter

Il 05 e 06 ottobre 2024 “ IL MONDO DEL CANE” di Cirò Marina è stato protagonista di due giornate di grande importanza per gli appassionati di cinofilia.

Lo stage di discriminazione olfattiva ha attirato l’ attenzione di molte persone competenti nel settore. Creando così un’ atmosfera di grande professionalità.

Per tutti i partecipanti è stata un’ esperienza formativa importante da cui hanno avuto la possibilità di fare tesoro dei vasti e importanti consigli dati dal relatore MARCELLO DI SALVO ( dottore in scienze della formazione cinotecnica).

Per tutta la durata dello stage si sono tenuti grandi momenti di confronto dove si è potuto vedere i binomi splendere nelle performance grazie al buon uso dell’ olfatto del cane , che utilizzato nel modo corretto ha regalato grandi soddisfazioni sia per chi lo userà nelle attività ludiche e sia per chi lo utilizzerà nelle attività operative.







I fondatori del centro cinofilo “ IL MONDO DEL CANE” ,PUGLIESE TEODORO E VALERIA CAVALLARO ringraziano MARCELLO DI SALVO , figura fondamentalmente per la realizzazione dello stage. Ma oltre a Di Salvo ringraziano anche MASSIMO LUPO, sovrintendente della Polizia di Stato e ENZA MARINCOLA per aver messo a disposizione la sala dell’ ATC di Crotone per la parte teorica del corso.

Infine si ringraziano tutti coloro che hanno preso parte alle stage . In futuro tante nuove esperienze di grande formazione attendono il centro cinofilo “ IL MONDO DEL CANE “ di Cirò Marina.