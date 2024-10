La Consigliera Comunale della Lega, Marisa Luana Cavallo, ha recentemente presentato un’interrogazione consiliare urgente al Sindaco di Crotone, Ingegnere Vincenzo Voce, per affrontare la questione critica di Piazzale Nettuno e ripristinare il decoro e la sicurezza dell’area.

Dichiarazione della Consigliera Marisa Luana Cavallo:

“In qualità di Consigliera Comunale della Lega, ritengo imprescindibile intervenire su Piazzale Nettuno, un’area strategica della nostra città, ormai in condizioni di degrado inaccettabili. Ho presentato un’interrogazione consiliare urgente per spingere l’amministrazione comunale a intraprendere azioni immediate e risolutive.







La mia priorità è garantire che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione sociale, viva in modo dignitoso. La presenza di extracomunitari senza fissa dimora, costretti a vivere in condizioni di estrema precarietà, rappresenta un dramma umano che non possiamo ignorare. È nostro dovere fornire soluzioni concrete per migliorare la loro qualità di vita.

Allo stesso tempo, è essenziale assicurare la sicurezza dei cittadini crotonesi e il decoro della nostra città. Piazzale Nettuno deve essere riqualificato per diventare un luogo sicuro e decoroso. Ho richiesto al Sindaco di intervenire prontamente con operazioni di bonifica, sorveglianza e riqualificazione. Le proposte includono l’incremento della sorveglianza attraverso la collaborazione con le forze dell’ordine per aumentare la presenza di pattuglie nell’area, garantendo maggiore sicurezza per tutti i cittadini. Inoltre, è fondamentale implementare un programma di pulizia e manutenzione periodica per mantenere l’area decorosa e accogliente. Infine, è necessario coinvolgere associazioni e organizzazioni locali per fornire supporto e assistenza alle persone senza fissa dimora, attraverso programmi di reinserimento sociale e supporto psicologico.

Continuerò a monitorare da vicino la situazione e collaborare con tutte le parti coinvolte per garantire che le azioni necessarie vengano realizzate. Crotone merita di essere una città accogliente, sicura e decorosa per tutti.”

Marisa Luana Cavallo Consigliera Comunale della Lega