SI è svolto sabato 4 ottobre, l’evento culturale “INCONTRO CON L’AUTORE”, con la presentazione del romanzo di Vincenzo Bisceglia, dal titolo: “La morte di Virginia Martinis de Julio”.

Primo appuntamento del Lions Club Cirò Krimisa, presieduto da Serafina Sammarco, che in continuità con i suoi predecessori, è ben determinata a dare ampio spazio alla cultura anche per l’anno sociale 2024-2025. L’evento, patrocinato dal comune di Cirò Marina, è stato presentato presso la sede della Lega Navale di Cirò Marina, incontrando il favore del suo presidente, Pasquale Martire, che ha aperto ben volentieri le porte del temporaneo salotto letterario.

In un dialogo incalzante con la socia Maria Caligiuri che ha moderato l’evento, lo scrittore calabrese, nativo di Santa Severina, ha illustrato l’idea che ha dato vita al romanzo, nato durante il periodo del COVID 19, e finalizzato a lasciare una testimonianza in merito ai contesti e agli stili di vita del secolo scorso, non senza qualche riferimento anche all’Ottocento.







Quello che, all’apparenza, potrebbe sembrare un misto di autobiografia, di testimonianze storiche e di fantasia, si è rivelato invece come un’opportunità per conoscere un po’ più a fondo le nostre radici, sia dal punto di vista storico-sociale sia dal punto di vista demologico.

La coinvolgente saga familiare, densa di toccanti vicissitudini umane e ampi richiami storici, sociali e culturali della società calabrese del secolo scorso, è narrata da Amedeo, figlio della protagonista, che a partire dal ritrovamento di alcune fotografie, e racconta la storia della sua famiglia, ripercorrendo gli avvenimenti più salienti che hanno portato agli eventi presenti, e offrendo altresì, lo spunto per soffermarsi su molteplici figure emblematiche, ma soprattutto per richiamare alla mente personaggi e scenari caratteristici della nostra terra: dal brigantaggio al malocchio, dalla politica locale a storie di latifondisti decaduti, il tutto intriso di espressioni dialettali, di metafore e di similitudini raccontate con dovizia di particolari ed espressioni illuminanti.

Oltremodo coinvolgenti le letture di brani estrapolati dal romanzo, grazie alle voci di soci Lions e non, tra i quali: Virginia Marasco, in doppia veste anche di consigliere comunale che ha portato i saluti del sindaco Sergio Ferrari, l’attore Nicodemo Iacovino, Maria Teresa de Franco, Marisa De Vincenzo, Filomena Zungri, Caterina Pugliese, Mariolina De Franco, Orsola Siciliani, Antonio Vitetti, alternati con gli appassionati intermezzi musicali della bravissima Palma Masino, che hanno entusiasmato un pubblico davvero partecipe, che ha spaziato dagli interventi sugli argomenti trattati, di grande interesse ed attualità, alla partecipazione spontanea, con cori improvvisati, per accompagnare le musiche e le parole di alcune preziose canzoni popolari. Per l’ottima gestione dell’evento il presidente ha indirizzato parimenti un ringraziamento speciale al responsabile del service, l’impeccabile socio Lions Sante Guzzo, e a tutti i soci che in un perfetto gioco di squadra hanno contribuito ad impreziosire il pomeriggio letterario, concluso dal presidente della zona 23 Giovanni Scarpino, che si è complimentato per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della cultura e la sinergia con le istituzioni del territorio, ed auspicando una sempre maggiore presenza e condivisione di intenti. WE SERVE