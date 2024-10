Un tragico episodio si è verificato nel quartiere “Lampanaro” di Crotone, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un giovane pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto, Francesco Chimirri. Al momento, le generalità dell’agente non sono state rese note, ma si sa che anche lui è rimasto gravemente ferito durante l’incidente, e la dinamica dei fatti è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente avrebbe aperto il fuoco su Chimirri in circostanze ancora poco chiare. Non è stato ancora confermato se il poliziotto fosse in servizio al momento della sparatoria o se si trovasse sul posto per altri motivi.







L’episodio ha immediatamente scatenato tensioni nella comunità, al punto che il poliziotto ha rischiato di essere linciato dai presenti. Solo l’intervento delle forze dell’ordine, prontamente giunte sul luogo, ha evitato ulteriori episodi di violenza. Ora i carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per capire le motivazioni che hanno portato a questo drammatico esito.