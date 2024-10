Share on Twitter

Raffaele Lamezia vs Volley Cirò Marina 0-3 (23-25 / 20-25 / 23-25)

La Volley Cirò Marina ha iniziato la stagione con il piede giusto, imponendosi in trasferta contro la forte formazione del Raffaele Lamezia in una partita molto combattuta. La squadra di Cirò Marina ha saputo strappare la vittoria con un punteggio finale di 0-3, su un campo ostico, come quello di Lamezia.

Mister Stara mescola un po’ le carte, inserendo a sorpresa Lettieri e Vella da centrali e Carluccio da opposta, in banda capitan Malena e Murru, in regia Canestracci e libero De Rose. Dopo solo pochi punti però la palleggiatrice argentina è costretta ad alzare bandiera bianca per una contrattura, al suo posto l’ottima Aromolo che fin dai primi palloni giocati ha dimostrato grande concentrazione e precisione.

Il primo set ha visto un equilibrio serrato, con scambi lunghi e punti combattuti (11-11/14-13/20-21). Nonostante una condizione ancora non ottimale, la Volley Cirò Marina ha mantenuto la calma e, grazie agli ottimi servizi di Murru e Lettieri e una difesa solida di De Rose, ha chiuso il set a proprio favore sul punteggio di 23-25. Nel finale del set c’è da registrare l’esordio della giovane Restuccia che fin da subito è apparsa determinata e ben integrata nella rosa.

Anche il secondo set ha visto un sostanziale equilibrio tra le due squadre, inatti ai forti attacchi di Vella, Carluccio e Murro si sono contrapposti quelli di Papa, Iannazzo e Paradiso per il Lamezia.

Un momento cruciale è stato l’allungo sul punteggio di 19-17, dove capitan Malena, servita egregiamente da Aromolo, ha capitalizzato con attacchi precisi, portando la propria squadra avanti di 5 punti, 20-24. E’ Lettieri poi a chiudere il set sul 20-25.

Il terzo set ha visto la Raffaele Lamezia reagire con forza, approfittando di alcuni errori della squadra ospite acquisendo 4 punti di vantaggio e portandosi sul 19-15. Proprio quando il set sembrava indirizzarsi verso i padroni di casa, la Volley Cirò Marina con grande resilienza e un grande lavoro di squadra, grazie alle difese precise di De Rosa e Lettieri e agli attacchi vincenti di Murru, Malena e Carluccio, ha recuperato i punti di svantaggio, portandosi così sul 22-22.







La reazione della Volley Cirò Marina è stata impeccabile, dimostrando una mentalità vincente e la capacità di gestire la pressione. Con Aromolo al servizio, sempre pericolosa, ed i muri di Vella, si chiude l’incontro ed il match.

Al termine della gara mister Stara ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra: “Siamo felici per questa vittoria in un campo molto difficile. Sicuramente siamo partiti bene, ma sappiamo che il cammino è ancora molto lungo. Le ragazze hanno mostrato grande carattere e spirito di squadra. Ogni punto è stato conquistato con fatica e determinazione. Dobbiamo mantenere questa intensità e lavorare giorno dopo giorno per migliorare la nostra condizione fisica.”

Con questa vittoria la Volley Cirò Marina ha dato un chiaro segnale: la stagione sarà affrontata con serietà e impegno, cercando di arrivare più in alto possibile. La prossima partita sarà un’altra occasione per dimostrare il proprio valore e continuare a costruire un percorso positivo con la consapevolezza che il lavoro di squadra e la determinazione saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi.