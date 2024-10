Crotone, 8 ottobre 2024 – Gioventù Nazionale Prov. Crotone esprime grande soddisfazione per l’annuncio dell’apertura dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Tecnologie digitali a Crotone, frutto della sinergia tra l’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con il fondamentale supporto del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’avvio di questo importante percorso formativo nella nostra città rappresenta un passo storico per la crescita accademica e professionale dei giovani crotonesi e calabresi, oltre a costituire un’opportunità concreta per il miglioramento dei servizi sanitari nel territorio. Il nostro movimento ha sempre creduto nell’importanza di offrire ai giovani del territorio le migliori opportunità educative senza dover lasciare la Calabria, contribuendo così anche al potenziamento delle eccellenze locali.







Grazie all’impegno delle istituzioni coinvolte, le strutture della sede di Via dei Lapigi a Crotone sono pronte ad accogliere gli studenti, con aule attrezzate e laboratori all’avanguardia, come il tavolo anatomico 3D di ultima generazione. Questo progetto dimostra che, lavorando insieme, si possono realizzare iniziative che hanno un impatto positivo e duraturo sulla comunità.

Marco Stasi, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Crotone, già Senatore Accademico dell’Unical e uno dei principali sostenitori dell’istituzione di Medicina a Crotone, ha dichiarato: “L’istituzione di un corso di laurea in Medicina a Crotone è un sogno che diventa realtà, una vittoria non solo per i giovani crotonesi ma per tutta la Calabria. Sono orgoglioso di aver contribuito a sostenere questo progetto sin dalle sue prime fasi. È un’opportunità che permetterà ai nostri ragazzi di formarsi qui, nella loro terra, riducendo la necessità di spostarsi fuori regione per inseguire i propri sogni. Questo è un esempio tangibile di come si possa lavorare per il futuro del nostro territorio.”