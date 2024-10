“Un goal per la vita” è il titolo del torneo di calcetto organizzato dal Leo Club Cirò Krimisa di Cirò Marina nella giornata del 6 ottobre, al Palazzetto dello Sport. L’evento finalizzato alla raccolta di fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore per contribuire a rendere la nostra cittadina una città cardio-protetta, ha coinvolto i giovani dagli 11 ai 17 anni, che hanno aderito all’evento, formando sei squadre che si sono affrontate nella mattinata di domenica, spendendo energie e passione. “A. S. D. Nuova Era” si è classificata prima, aggiudicandosi il torneo, ma ognuna delle squadre ha vinto la partita del cuore, grazie alla partecipazione ed alla disponibilità con la quale ha sposato la nobile causa.

Presente il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, orgoglioso di essere stato egli stesso, uno dei fondatori del Leo Club Cirò Krimisa, nel 1996. Erano presentì altresì, l’Assessore al Bilancio, Andrea Aprigliano, la Presidente del Lions Club Cirò Krimisa Serafina Sammarco, il Leo Advisor Mariolina De Franco e la Presidente della Misericordia Maria Abruzzino. Preziosa la collaborazione, in qualità di arbitro, dell’allenatore del Volley Cirò Marina, il prof. Antonio Stara, e del Mister Nicodemo Arcuri della polisportiva Puntalice, che ha partecipato all’organizzazione del torneo, come indispensabile è stato anche il contributo del prof. Francesco Colicchio, Lions di lunga esperienza. Il torneo è stato presentato dalla Presidente del Leo Club Cirò Krimisa Aurora Oppedisano che ha portato i saluti del club ed ha illustrato l’obiettivo del service: coinvolgere i ragazzi attraverso lo sport per una causa nobile, l’acquisto di un defibrillatore, strumento fondamentale per la vita. L’obiettivo è stato raggiunto ampiamente, grazie anche al supporto degli sponsor. Sono altresì, intervenute le altre la Vice Presidente Leo Asya Pucci e la Segretaria Leo Francesca Aprigliano, la Cerimoniere Leo, Ludovica Arcuri. Il successo di questo primo service, ha detto la giovane presidente Aurora, è stato raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti, i giovani Leo ed i giovani partecipanti, che hanno dedicato la domenica al raggiungimento di questo importante traguardo, auspicando la certezza che questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di tanti altri grandi progetti futuri.







