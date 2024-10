Si sono conclusi con successo i lavori di manutenzione straordinaria al passaggio a livello di via Roma, a Cirò Marina, permettendo il ripristino della viabilità a partire dalle ore 11 di domani. L’annuncio è stato dato dal Sindaco Sergio Ferrari, durante una conferenza con il Vice Sindaco e gli Assessori, confermando che i lavori, eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), sono terminati nei tempi previsti.

“Abbiamo appena ultimato la giunta e siamo qui proprio col Vice Sindaco e con gli Assessori, perché stavamo verificando la nota che abbiamo ricevuto da RFI, la quale ci ha comunicato la fine dei lavori. Pertanto, da domani mattina alle ore 11 sarà ripristinata la viabilità,” ha dichiarato il Sindaco.

L’intervento, iniziato il 30 settembre e concluso oggi, ha comportato la chiusura del passaggio a livello per la sostituzione del binario e l’adeguamento della strada, migliorando la sicurezza dell’attraversamento ferroviario, che in passato aveva mostrato disconnessioni pericolose. Contestualmente, sono stati eseguiti lavori per la sistemazione delle griglie di intercettazione delle acque piovane, al fine di prevenire allagamenti nella zona.

Durante i lavori, la chiusura ha coinvolto sia via Roma che via Stazione, con la deviazione del traffico verso percorsi alternativi come via Tirone e il cavalcavia sud. Nonostante i disagi temporanei, il Sindaco ha espresso gratitudine verso i cittadini per la comprensione dimostrata e ha ringraziato RFI per la celerità e l’efficienza dei lavori: “Ringraziamo RFI per la tempestività e ringraziamo i cittadini di Cenomarina per la pazienza dimostrata durante questo periodo.”







Con il ripristino della viabilità, la città torna alla normalità, in un’area cruciale per la circolazione, garantendo maggiore sicurezza e funzionalità.