E’ stata inaugurata questa sera presso la Sala Margherita la mostra d’arte contemporanea “Dove la terra brucia” a cura del collettivo Spazio Etere a cura di Stephanie Scutti, sostenuta dal Comune di Crotone nell’ambito del cartellone Crotone Autunno Insieme.

Spazio Etere è un collettivo composto da nove artisti, provenienti da diverse regioni, nato nel dipartimento di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Roma, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea sensibilizzando su temi sociali e ambientali.

Il collettivo ha da poco avviato un progetto che prevede differenti mostre in diverse regioni.

Il tema delle esposizioni viene costruito in base alle caratteristiche territoriali, alle tradizioni e alla cultura del posto.

Le regioni scelte sono quelle di appartenenza di ogni artista, con l’obiettivo di portare la propria arte nella propria città.







La prima mostra, Dove la terra brucia, a cura di Stephanie Scutti, ha avuto luogo in Sicilia presso l’Ex Scuola di Santa Caterina a Calatafimi Segesta in provincia di Trapani, dal 17 agosto 2024 al 25 agosto 2024. La seconda tappa è stata organizzata in Calabria, dove dal 14 settembre al 21 settembre la mostra è stata aperta al pubblico presso la Biblioteca Comunale di Rocca di Neto ed ora la tappa si è spostata nella città di Crotone con l’allestimento inaugurato questa sera e che sarà possibile visitare fino all’11 ottobre presso la Sala Margherita.

Dopo Crotone la mostra si trasferirà in Puglia.

Il concept si concentra sugli incendi stagionali e sulle conseguenze che questi eventi apportano alla popolazione, al turismo e al territorio: un fenomeno ricorrente che devasta le aree del Sud Italia. Gli artisti, attraverso i loro linguaggi, stili e personalità, esplorano e indagano le diverse cause, dinamiche e conseguenze che ruotano intorno al tema degli incendi stagionali e della desertificazione.

Presso la mostra espongono gli artisti Sofia Accardo, Emanuele Buffo, Alyssa Canepa, Maria Ester Chiaravalloti, Carlo Alberto Floridi, Eugenia Beatrice Iannotti, Alexandra Kazakovtseva, Vicio Marén, Domiziana Tiburzi con la partecipazione straordinaria di Mattia Cleri Polidori per Dove la terra brucia.

All’inaugurazione ha partecipato l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano il quale ha evidenziato l’importanza della mostra per il tema trattato e la valenza degli artisti che espongono opere di particolare suggestione.