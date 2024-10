Share on Twitter

Rocca di Neto – Il Summer music festival 2024, organizzato dal promoter Francesco Vaccaro nell’anfiteatro di Isola capo Rizzuto, dove si è aggiudicato il primo posto, con il brano “Cambiare” del grande Alex Baroni. Su sedici concorrenti partecipanti, ha vinto la voce del giovane parrucchiere di Rocca di Neto, da sempre appassionato di musica e di canto, reduce di aver vinto tanti altri premi , tanto che quest’anno ha superato anche l’ammissione al Conservatorio di Nocerà Tirenese. Presente alla manifestazione canora ad Isola Capo Rizzuto la sindaca Maria Grazia Vittimberga. A fare da cornice alla manifestazione una band musicale con il maestro Luigi De Lorenzo, alle Tastiere Francesco Vaccaro, alla chitarra Leonardo Muccari, al basso Raffaele Sanso’ e alla batteria Jose’ Pace. La serata è stata presentata da Daiana Silvestri e Gualex “E’ doveroso- si legge in una nota ringraziare Giulia Vaccaro – in qualità di Direttore artistico che ha saputo curare ogni dettaglio con la massima scrupolosità, tutti i partecipanti, gli ospiti e la giuria, e ovviamente la Sindaca Vittimberga”. L’obiettivo di Francesco Vaccaro- si legge in una nota:” è stato quello di dare un seguito al concorso e quindi un’opportunità al vincitore del festival, pertanto essendo partner del Cantagiro il vincitore avrebbe avuto la possibilità di accedere alla prefinale del Cantagiro, che ha portato l’artista Mazza a vincere il primo premio e la borsa di studio presso l’Artist Accademy di Roma.