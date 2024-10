L’organismo della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia è tornato a riunirsi ieri per discutere anche di attrattori culturali. Approvati i regolamenti

Maggiori risorse per incrementare la promozione di attività e imprese. A questo scopo il consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia ha approvatol’aggiornamento del preventivo economico 2024. Dopo il via libera ottenuto dalla giunta, il consiglio ha ratificato la revisione del documento contabile mettendo così a disposizione nuovi fondi da utilizzare come leva di sviluppo e crescita per il sistema produttivo locale. Ciò consentirà di programmare ulteriori iniziative per favorire l’innovazione e la competitività delle imprese delle tre province.

Nella giornata di ieri si è tornato a riunire l’organo camerale, presieduto dal presidente Pietro Falbo con l’assistenza del segretario generale f.f. Ciro Di Leva, per discutere anche di altri argomenti posti all’ordine del giorno. Sono stati esaminati e approvati i regolamenti dei laboratori di tipicità mediterranee e del museo d’arte Limen, già inclusi nel programma di valorizzazione degli attrattori camerali.







ADVERTISEMENT

Sono state così disciplinate le modalità d’uso dei due attrattori camerali il primo con sede a Crotone e il secondo a Vibo Valentia. I laboratori di tipicità mediterranee – attraverso attività didattiche e di produzione – si prefiggono l’obiettivo di promuovere la cultura enogastronomica dei territori di competenza dell’ente, valorizzandone le peculiarità.

Di fondamentale importanza poi la definizione del regolamento del museo d’arte Limen ai fini dell’avvio di tutte le possibili azioni di valorizzazione degli spazi museali secondo gli standard di qualità ministeriali. Approvati, inoltre, i regolamenti dell’organismo di mediazione della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e quello relativo agli affidamenti degli incarichi legali.