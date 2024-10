Il negozio Grisafi Calzature, da oltre 35 anni un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti delle calzature di qualità a Cirò Marina, ha completato un importante processo di rinnovamento. Dopo una breve pausa dovuta al trasferimento, il negozio riapre le sue porte al pubblico in un nuovo e moderno locale situato di fronte alla storica sede, sempre in Via Libertà.

Il nuovo spazio, più ampio e luminoso, offre una vasta esposizione di prodotti, con eleganti vetrine che si affacciano sulla strada, invitando i passanti a scoprire le ultime collezioni. La storica attività, pur mantenendo la stessa qualità e attenzione al cliente che l’hanno resa un punto di riferimento nel settore, ha scelto di investire in un ambiente rinnovato per migliorare l’esperienza d’acquisto dei suoi clienti.







Grisafi Calzature vi aspetta con l’accoglienza di sempre, pronta a soddisfare le esigenze di chi cerca calzature di qualità in un ambiente nuovo e accogliente.