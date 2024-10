Share on Twitter

Domenica 13 Ottobre ultima tappa delle escursioni motociclistiche “Mettiamo in Moto la Cultura – 6 Gite sociali alla riscoperta del territorio” organizzate dal Moto Club Crotone “Ugo Gallo”. Dopo le prime 5 tappe, svoltesi a Santa Caterina dello Jonio, a Tropea e Pizzo, Villaggio Mancuso, Rocca Imperiale e Serra San Brunodomenica 13 il gruppo motociclistico farà tappa a Terravecchia(CS), un comune di 959 abitanti della provincia di Cosenza, parte della Comunità montana della Sila Greca. E’ situata nell’area del basso ionio cosentino, un’area ancora inesplorata dal turismo di massa che conserva intatta la sua bellezza paesaggistica, storico artistica e naturalistica. Un borgo che sovrasta Cariati dall’alto della sua altezza, pari a poco più di 450 metri. Terravecchia appartiene a quel patrimonio italiano fatto da micro gioielli appesi alle colline, spopolati dalla gioventù ma che possono essere riscoperti da un turismo che insegue le tracce e l’armonia del passato. La partenza è prevista alle ore 09:00 dal Bar Noce. Al loro arrivo a Terravecchia i motociclisti faranno visita al centro storico e ad alcune chiese del paese cui seguirà la pausa pranzo presso un ristorante del luogo. Nel pomeriggio avrà luogo la visita al Parco Archeologico di Cariati e Terravecchia, un percorso archeologico che, attraverso le colline circostanti, porta all’antica cinta muraria delimitante il primitivo insediamento dei Bruzi (IV secolo a.C.). L’iniziativa del Motoclub nasce, come le sue altre, con lo scopo principale di promuovere e valorizzare l’immagine del territorio regionale, la cultura ed i prodotti enogastronomici nell’ambito di un segmento turistico in forte espansione quale il mototurismo.

Il presidente del Moto Club, Fabio Gallo, ha così commentato le iniziative realizzate: “Abbiamo registrato grande interesse per la formula da noi proposta che coniuga il turismo motociclistico alla valorizzazione del territorio. Con queste iniziative intendiamo offrire il nostro contributo alla promozione turistica della nostra regione. Il Mototurismo è in forte espansione in tutta Europa e il nostro obiettivo è posizionare il territorio calabrese tra le mete più ambite di questo circuito”.

Ore 08:30 Ritrovo a Crotone c/o Bar Noce via Roma 29

Ore 09:00 Partenza per Terravecchia

Ore 11:00 Visita Centro storico e Chiese

Ore 13:30 Pausa pranzo

Ore 15:00 Visita Parco Archeologico di Cariati-Torrevecchia

Ore 17:00 Partenza per Crotone