Intervento a Piazzale Nettuno: Un passo verso il decoro urbano e la dignità umana

Con grande soddisfazione, come Consigliere Comunale del Comune di Crotone, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale e agli operai di Akrea per l’importante intervento realizzato a Piazzale Nettuno. Dopo numerose sollecitazioni per affrontare una situazione incresciosa che durava da tempo, oggi posso finalmente constatare i risultati tangibili di questo intervento tanto atteso.

L’intervento di bonifica dell’area è molto più di una semplice operazione di pulizia. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il decoro urbano e la sicurezza della nostra città, un impegno che le istituzioni locali hanno preso a cuore per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Piazzale Nettuno, che per troppo tempo è stato abbandonato a una condizione di degrado, oggi torna a essere uno spazio pubblico fruibile, segno di una città che vuole risollevarsi e prendersi cura dei suoi luoghi.

Un particolare ringraziamento va agli operai di Akrea, che con dedizione e professionalità hanno portato a termine un lavoro complesso e necessario. La loro opera non ha riguardato solo la pulizia e il ripristino dell’area, ma ha rappresentato un contributo significativo alla dignità e alla sicurezza di Crotone.

Non posso però tralasciare l’aspetto umanitario di questo intervento. La mia speranza è che gli immigrati senza fissa dimora, che occupavano Piazzale Nettuno, abbiano trovato il supporto necessario per essere accompagnati in un percorso di aiuto e reintegrazione. L’obiettivo non era semplicemente quello di bonificare una zona, ma anche di garantire a queste persone un luogo sicuro e pulito dove possano ricevere assistenza e sostegno. Ritengo fondamentale che siano stati messi in contatto con associazioni e organizzazioni del terzo settore, che potranno offrire loro il supporto di cui hanno bisogno.

Questo intervento rappresenta quindi un doppio traguardo: il miglioramento del decoro urbano e un importante gesto di responsabilità sociale. Restituire dignità a un’area pubblica e, al contempo, prendersi cura delle persone che la occupavano, è il segno di un’amministrazione che guarda al futuro della città con sensibilità e attenzione.

Crotone merita spazi pubblici decorosi e sicuri, ma non possiamo dimenticare che dietro ogni problema urbano vi sono spesso storie umane che richiedono comprensione e sostegno. L’intervento a Piazzale Nettuno non è solo un passo avanti nella manutenzione degli spazi pubblici, ma dimostra anche la volontà delle istituzioni locali di farsi carico del benessere collettivo, tutelando sia la città sia le persone più vulnerabili.

Con questo intervento, Crotone conferma il suo impegno a favore del decoro, della sicurezza e del rispetto della dignità umana, valori fondamentali per costruire una comunità più unita e solidale.







Marisa Luana Cavallo

Consigliera Comunale di Crotone