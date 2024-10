Si terrà giovedì 17 ottobre, presso il Teatro Apollo di Crotone, la XV Giornata della Legalità, intitolata “Buon Compleanno Dodò”, in ricordo di Domenico “Dodò” Gabriele, giovane vittima innocente della criminalità organizzata. L’evento, organizzato dall’Associazione “Dodò Gabriele” in collaborazione con il coordinamento di Crotone di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, vedrà la partecipazione di scuole, autorità, associazioni e cittadini, uniti nel nome della giustizia e della memoria.

La giornata si aprirà alle ore 9:00 con l’introduzione e i saluti di Francesca e Giovanni Gabriele, genitori di Dodò, seguiti dai saluti delle autorità locali. Al centro della manifestazione, la presentazione dei lavori realizzati dalle scuole del territorio, che renderanno omaggio non solo a Dodò, ma anche ad altre vittime della mafia, dimostrando l’impegno delle nuove generazioni nel mantenere viva la memoria.

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Cutuli-Don Milani” di Crotone ricorderanno la storia di Domenico Gabriele, mentre quelli dell’I.C. “Papanice-Alfieri” Scuola Primaria Pizzuta di Crotone omaggeranno la figura di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia ucciso dalla mafia. L’I.C. Melissa-Crucoli Torretta dedicherà il proprio intervento ad Antonio Bertuccio, alla presenza della figlia Carmen, e l’I.I.S. “Margherita Hack” di Cotronei ricorderà la storia di Giovanni Laruffa, che sarà presente per condividere la sua testimonianza. Infine, il Polo Tecnologico “Donegani-Ciliberto” di Crotone renderà omaggio a Mario Dodaro, alla presenza della figlia Antonella.

Durante l’evento, l’attore Giovanni Esposito interpreterà uno spettacolo teatrale, offrendo un momento di riflessione attraverso l’arte. Seguirà la recitazione di una poesia dedicata a Dodò da parte di Maria Fragale.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanze di scuole primarie e secondarie, familiari di vittime innocenti della mafia, testimoni di giustizia, autorità locali e associazioni, tutti riuniti per ricordare e per continuare a diffondere una cultura della legalità e della giustizia.







La XV Giornata della Legalità non è solo un’occasione per rendere omaggio a chi è stato strappato alla vita troppo presto, ma anche un momento per educare e sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del rispetto delle leggi, della verità e dell’impegno civico. Attraverso iniziative come questa, il ricordo di Dodò e delle altre vittime della mafia continuerà a vivere, ispirando una società più giusta e consapevole.

“Buon Compleanno Dodò” non è solo un ricordo, ma un simbolo di speranza per il futuro.