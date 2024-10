Share on Twitter

È pari a 1.190 euro la somma raccolta dalla compagnia teatrale, composta dai giornalisti crotonesi, che è stata consegnata nel pomeriggio dell’8 ottobre alla casa famiglia ‘Agar’ di Cirò Marina. I giornalisti-attori il 16 agosto scorso hanno messo in scena lo spettacolo “Commedia Kriminale – Santi i gghiesa e diavuli i casa” scritto da Giacinto Carvelli con la regia di Rodolfo Calamici, nella location sul mare ‘Mercati Saraceni’.

Lo spettacolo teatrale è stato inserito nel già ricco cartellone estivo del Comune di Cirò Marina che ha condiviso lo spirito e lo scopo dell’iniziativa intrapresa dai giornalisti crotonesi che, attraverso la commedia, hanno inteso diffondere un messaggio di condanna della criminalità organizzata e la volontà di aiutare le associazioni del territorio con la donazione integrale dell’incasso delle serate. Dopo le tre brillanti esibizioni di Crotone, sempre sold out (che hanno permesso di collaborare all’acquisto di un pulmino per l’Unitalsi e di donare circa 3.000 euro alla Mensa dei poveri di Padre Pio a Crotone), anche a Cirò Marina il pubblico è stato numeroso.







L’incasso della serata di agosto è stato consegnato da alcuni giornalisti-attori e dal regista che hanno fatto visita a ‘Casa Agar’. L’accoglienza è stata generosa e il calore umano si è percepito sin dalla soglia del grande salotto. Non sono mancati momenti di commozione così come le parole di ringraziamento da parte di don Antonio Mazzone, responsabile della struttura di piazza Kennedy. “Casa Agar nasce nel 2012 – ha spiegato il parroco – ma per avere l’accredito da parte della Regione Calabria abbiamo dovuto aspettare dieci anni.

Oggi la struttura funziona ed ospita 12 persone, 6 adulti e 6 bambini, uno solo di età inferiore a 3 anni e unico maschietto di casa – dice sorridendo -. Casa Agar si mantiene con le rette della Regione ma non c’è molto aiuto da parte delle istituzioni locali per questo vi ringraziamo per questo grande dono”. Le giovani mamme ospitate nella struttura lavorano, seppur saltuariamente, mentre i ragazzi frequentano tutti le scuole pubbliche di Cirò Marina con il supporto scolastico delle volontarie del centro diurno all’interno della struttura. All’incontro hanno partecipato anche la consigliera comunale di Cirò Marina Virginia Marasco e le volontarie professioniste che supportano la mission di ‘Casa Agar’.