In seguito all’elezione di Pino Talarico come Consigliere del Comitato Regionale Calabria, la guida della Delegazione FIGC LND di Crotone è stata affidata a 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗼 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗼.

Comito, figura di spicco nel panorama calcistico locale, vanta una lunga carriera iniziata come arbitro sui campi della Calabria e poi della Toscana. Da giovanissimo, ha mostrato una passione per il mondo del calcio che l’ha portato a intraprendere il percorso arbitrale, distinguendosi per la sua dedizione e professionalità. Dopo il ritiro dall’arbitraggio, ha deciso di proseguire la sua esperienza calcistica come Commissario di Campo, un ruolo che gli ha permesso di mantenere un legame diretto con il gioco e con la gestione delle gare.

Nel 2019, Silvio Comito è entrato a far parte della Delegazione FIGC LND di Crotone come componente, dimostrando subito le sue capacità organizzative e la sua profonda conoscenza del settore. Nel 2022, la sua carriera ha fatto un ulteriore passo avanti, quando è stato nominato Vice-Delegato, un ruolo che ha ricoperto con impegno e serietà.







Oggi, con la sua nomina a Delegato, Comito si prepara a guidare la Delegazione con lo stesso spirito di servizio e passione che ha caratterizzato tutta la sua carriera. La sua esperienza e il suo profondo legame con il calcio locale saranno fondamentali per affrontare le sfide future e continuare a promuovere lo sviluppo dello sport nella provincia di Crotone.

L’intero movimento calcistico locale si unisce nell’augurare a Silvio Comito un buon lavoro, nella certezza che saprà guidare con competenza e visione la Delegazione in questo nuovo capitolo.