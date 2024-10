Share on Twitter

Nell’ambito della settimana nazionale della Protezione Civile, in programma dal 6 al 13 ottobre 2024, si è svolta questa mattina nel comune di Crotone, presso il liceo Classico Pitagora, una esercitazione di evacuazione a cui hanno partecipato i vigili del fuoco del Comando di Crotone, volontari della Protezione Civile. In particolare, si è svolta questa mattina all’interno dell’istituto una simulazione di incendio con conseguente attivazione dell’allarme ed evacuazione degli studenti. Nella esercitazione veniva altresì simulato un intervento di soccorso ad una giovane studente rimasta ferita.

Al termine dell’attività esercitativa, le Autorità presenti SE Prefetto Franca Ferraro, il dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile Calabria dott. Domenico Costarella, il presidente della provincia Sergio Ferrari, del sindaco Vincenzo Voce e il Comandante dei Vigili del Fuoco Ing. Antonio Summa, il responsabile Emergenza Protezione Civile regionale, il responsabile Protezione Civile Comune di Crotone.

hanno intrattenuto gli studenti illustrando il sistema e la struttura della Protezione Civile anche con esempi pratici in cui e’ stata evidenziata la sinergia tra il mondo del volontariato con quello istituzionale. Con l’occasione, il responsabile della protezione civile del comune di Crotone ha illustrato agli studenti alcune parti del piano comunale di Pc.