Cosenza, 12 ottobre 2024 – Su iniziativa del Coordinamento Strutture e Servizi Socio-Assistenziali della Calabria (CO.S.S.A.C.), presieduto dalla dott.ssa Sonia De Luca di Bisignano, si è tenuto un incontro presso la Cittadella Regionale Calabra con il nuovo Assessore alle Politiche Sociali, Cultura, Politiche Giovanili e dello Sport, dott.ssa Caterina Capponi. Presenti anche l’ing. Nicola Daniele, attento osservatore, e una delegazione del CO.S.S.A.C. provenienti da vari ambiti territoriali regionali di Castrovillari, Montalto-Bisignano, Rogliano, Cirò Marina, Crotone e Polistena.

In un clima di collaborazione, è stata espressa la necessità di valorizzare i soggetti del Terzo Settore, spesso sottovalutati dalle istituzioni. Sono state esposte le principali problematiche del welfare calabrese, legate al Regolamento Regionale n. 503/2019, e l’impatto negativo sui servizi essenziali residenziali e semi-residenziali.

I rappresentanti del CO.S.S.A.C. hanno consegnato al neo Assessore un documento di sintesi, evidenziando le criticità da affrontare immediatamente per evitare la chiusura di strutture e l’abbandono degli utenti. Tra i punti discussi: l’analisi del fabbisogno e riparto fondi, l’avviso pubblico annuale per l’inserimento degli utenti, il calcolo retta – assenze temporanee, la modalità di compartecipazione degli utenti e l’adeguamento degli organici in base alle esigenze reali.

Il COSSAC ha quindi sottolineato l’importanza dell’ascolto da parte delle istituzioni e la necessità di modifiche urgenti alla riforma del welfare per garantire la dignità umana e una gestione adeguata dei servizi socio-assistenziali.

L’incontro è stato particolarmente significativo per l’attenzione e la disponibilità dell’assessore Capponi, che si ringrazia, per aver dimostrato sensibilità e impegno nell’adoperarsi a migliorare la qualità della vita delle persone più deboli, promettendo di valutare le problematiche e cercare soluzioni condivise. Ci si è, quindi, ripromessi di rivedersi a breve per un aggiornamento sulle questioni trattate.

