Questo pomeriggio, intorno alle 14:00, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta in località Filippa di Mesoraca per il salvataggio di un cane in difficoltà.

L’animale, correndo in una zona impervia, si era accidentalmente avvolto un cavetto d’acciaio intorno al corpo. Nel tentativo di liberarsi, aveva ulteriormente stretto il cavo tra sé e un albero, provocandosi profonde ferite sul dorso.

L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato particolarmente delicato, poiché il cane, spaventato e dolorante, non permetteva di essere avvicinato facilmente. Con grande cautela, i soccorritori sono riusciti a tagliare il cavetto d’acciaio, liberando l’animale dalla morsa e mettendolo in sicurezza. Successivamente, il cane è stato affidato alle cure della Protezione Animali, giunta appositamente da Cirò Marina.







L’operazione, resa complicata dalle condizioni dell’animale e dal difficile accesso alla zona, si è conclusa con successo grazie alla prontezza e alla sensibilità dei vigili del fuoco.