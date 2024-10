Oltreoceano la band formata da Ciccio Nucera – Emy Vaccari – Paolo Paviglianiti – Antonio De Filpo, continua con grande successo il tour Australiano degli artisti Calabria Sona. Dopo l’Italian Festa di Melbourne, Shepparton, la Mornington Peninsula si va verso il gran finale del Segmento Tarantella Festival.

Continua il tour Australiano di Calabria Sona con Ciccio Nucera – Emy Vaccari – Paolo Paviglianiti – Antonio De Filpo che vuole portare per il secondo anno consecutivo la nostra cultura identitaria tra musica e danza non solo tra le comunità di calabresi ma specialmente nelle piazze e nei festival Australiani. Un chiaro messaggio che privilegia la migliore musica che nasce in Calabria, suonata dal vivo con strumenti tradizionali e artisti che ormai sono entrati nella storia musicale di questa Regione.

Dopo il grande successo del 2023, il tour rappresenta un evento non solo musicale ma anche sociale e di valorizzazione del movimento culturale calabrese. Un modo di concepire la musica come promotrice di un intero Territorio e della sua identità “vera” da portare in giro per il mondo, affiancandola alle sue bellezze e alle sue tradizioni e da annoverare tra le ricchezze uniche ed inimitabili.

Passata la presentazione ufficiale al Calabria Club di Bulla, i concerti di Shepparton, nella Mornington Peninsula presso UNICA, le interviste in diverse radio e tv tra cui SBS Italian e le performance al nuova “Mercato Centrale di Melbourne”, i musicisti di casa nostra sono stati protagonisti del grande evento “Italian Festa di Melbourne” presso il Royal Exhibition Building manifestazione organizzata dal Co.AS.IT. e che rappresenta l’evento italiano più importante e rinomato nel Victoria.

La Melbourne Italian Festa è un incontro magico in cui si incontrano la comunità italiana e tutti coloro che hanno una passione per la cultura italiana: cibo, vini e birre, musica che fa ballare e un’atmosfera vibrante che urla “La Dolce Vita”. Una celebrazione di tutto ciò che rende l’Italia così irresistibilmente affascinante. Qui i musicisti di Calabria Sona hanno riscosso un enorme successo movimentando il piovoso pomeriggio australiano con uno show travolgente ed emozionante che ha colpito il numeroso pubblico internazionale. Non è stato difficile vedere il pubblico ballare, cantare ed entusiasmarsi su brani che evidentemente hanno già varcato i confini del vecchio continente fino ad alzare il ritmo e far scatenare tutti quanti in una festa di inclusione collettiva.

Grazie alla collaborazione con Italea (il programma di promozione ufficiale dei viaggi delle radici del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) e l’importantissimo supporto della Regione Calabria la nostra terra è stata anche rappresentata durante la cena di gala e di presentazione svoltasi in apertura della grande manifestazione alla presenza delle più alte cariche Istituzionali Australiane, dei referenti delle associazioni locali e del tessuto sociale e imprenditoriale che “parla italiano”.

Il Segmento Tarantella Festival continuerà nei prossimi giorni in altri luoghi e location con una serie di spettacoli di danza, musica e laboratori con gli interventi musicali degli artisti calabresi. Il programma prosegue con la cena di Gala dell’associazione “ACCA MELBOURNE (Australian Calabrese Cultural Association) per l’assegnazione del titolo di “calabrese of the year 2024”, al Max’s di Red Hill all’interno di una storica vigna, all’OPEN FACTORY di Resevoir e al CALABRIA CLUB di Bulla dove è previsto il gran finale con la partecipazione dei “the Rustica Project”, degli Omados (band greca), Gisella Cozza in qualità di MC, Dom Bagnato, Kavisha Mazzella e del piccolo talento JJ Pantano. L’evento sarà l’occasione per presentare i nuovi progetti legati al Calabria Club.







In questo tour Calabria Sona ha voluto unire diverse “anime” artistiche della nostra Regione portando in Australia espressioni di tutta la cultura identitaria e che, attraverso la musica e la danza, sta rivivendo negli ultimi anni un nuovo grande fermento. Oggi questo “movimento” è qui proposto con 4 musicisti che rappresentano questa terra da Reggio Calabria fino al Pollino e sono capitanati da Ciccio Nucera un’artista che incarna in pieno lo spirito verace e coinvolgente di questo genere musicale. Lui proviene da GALLICIANO’ nell’area grecanica reggina dove si cresce a tradizioni, storia, cultura, organetto e tamburello. Emy Vaccari che arriva da Sant’Agata D’Esaro (CS): alla lira, tamburello e danza; Antonio De Filpo da Laino Borgo: suonatore e costruttore di Zampogne e Pipite; Paolo Paviglianiti di Trunca (RC): Chitarra battente, organetto e tamburelli.

Il tour australiano di Calabria Sona è organizzato grazie a SEGMENTO FOUNDATION e Segmento Tarantella Festival, Victoria Multicultural Commission, alla Regione Calabria, Comites Victoria e Tasmania, Città di Shepparton, Federazione dei Club e Associazioni dei calabresi d’Australia.