Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Mario Megna comunica: il Consiglio Comunale di Crotone è stato convocato in sessione ordinaria e urgente, in seduta pubblica e in presenza, presso la Sala Consiliare, per il giorno 15 ottobre 2024 alle ore 14:30. In caso di necessità, è prevista una seconda convocazione per il 16 ottobre 2024, alla stessa ora e nello stesso luogo.

L’ordine del giorno prevede la trattazione di numerosi punti di rilevanza amministrativa e politica per la città. Tra i temi principali ci saranno:

1. Adeguamento nomine Commissione speciale Pari Opportunità.

2. Interpello a risposta verbale al sindaco del Comune di Crotone presentato dal consigliere Meo (prot. n. 88985 del 26/09/2024).

3. Interpello a risposta verbale del consigliere Pedace (prot. n. 93804 dell’11/10/2024).

4. Cambio denominazione Gruppo Consiliare “Crotone Città di Tutti” (prot. n. 50/2024 Settore 1).







5. Approvazione del Bilancio Consolidato 2023 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 (proposta n. 67/2024 Settore 3).

6. Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari per il periodo 2024-2026, con approvazione di modifiche e integrazioni (proposta n. 64/2024 Settore 3).

7. Conferma delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2025 (proposta n. 56/2024 Settore 3).

8. Verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati destinati alla residenza e alle attività produttive per il periodo 2025-2027 (proposta n. 25/2024 Settore 4).

9. Accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno destinate all’uso pubblico (particelle 947, 950, e 952 del foglio 33 del NCEU del Comune di Crotone – proposta n. 21/2024 Settore 5).

10. Approvazione di integrazioni e modifiche al regolamento della mensa scolastica, in vigore dal 2013 e aggiornato nel 2021 (proposta n. 104/2024 Settore 2).

11. Nuovo Regolamento imposte di soggiorno (proposta n. 38/2024 Settore 3).

12. Modifiche e integrazioni al Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale (proposta n. 53/2024 Settore 1).

13. Riconoscimento di legittimità di diversi debiti fuori bilancio relativi a varie procedure esecutive avviate dal Tribunale di Crotone e dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 (proposte n. 187/2024, n. 188/2024, n. 189/2024, n. 190/2024, n. 191/2024 Settore 7).

Questi punti rappresentano temi cruciali per l’amministrazione comunale, dalle questioni finanziarie, come l’approvazione del bilancio consolidato e la gestione dei debiti fuori bilancio, fino alle politiche di gestione del territorio, inclusa la valorizzazione degli immobili e la pianificazione delle aree destinate alle attività produttive e residenziali.

L’assemblea si preannuncia particolarmente rilevante anche per questioni di carattere sociale, come l’adeguamento delle nomine della Commissione Pari Opportunità e le modifiche al regolamento della mensa scolastica.