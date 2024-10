Share on Twitter

Oggi, intorno alle 17:50, un incendio ha coinvolto un’automobile presso il parcheggio del centro commerciale Le Spighe, situato lungo la Strada Statale 106 a Crotone. Una squadra dei vigili del fuoco del comando locale è prontamente intervenuta per domare le fiamme che hanno avvolto la vettura, durante la marcia.

L’auto, guidata da un uomo nato nel 1989 e residente a Crotone, stava trasportando altre due persone, tra cui un neonato. Fortunatamente, i tre occupanti sono riusciti a uscire dal veicolo in tempo, rimanendo illesi nonostante la gravità della situazione.

Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e sono attualmente sotto indagine. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, riuscendo non solo a spegnere le fiamme, ma anche a scongiurare la propagazione dell’incendio alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.







Sul posto è intervenuta anche la Polizia per garantire la sicurezza e avviare le indagini del caso. L’area è stata messa in sicurezza per permettere il ritorno alla normalità.

Un incidente che, pur con danni materiali rilevanti, ha fortunatamente risparmiato la vita delle persone coinvolte.