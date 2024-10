Screenshot

12 Ottobre 2024

MONOPOLI: Vitale; Cristallo, Angileri, Viteritti; Valenti (22’st Falzerano), Scipiono, Battocchio (42’st Yabre), Bulevardi, Pace; Vazquez (12’st Grandolfo), Bruschi (12’st Yeboah). A disp.: Garofani, Sibilano, Cascella, Capozzi, Virgilio, De Vietro, Cellamare, De Sena, De Palo. All. Colombo



CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron (42’st Groppelli); Gallo, Schirò; Spina (25’st Stronati), Silva, Oviszach (30’st Vitale); Gomez (42’st Tumminello). A disp.: Cucinotta, Martino, Rispoli, Armini, Kostadinov, Cantisani, Aprea, Rojas, Akpa Akpro, Chiarella. All. Longo



ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido



MARCATORI: 17’st Di Pasquale (C), 20’st Angileri (M)



AMMONITI: Vazquez (M), Cargnelutti (C), Silva (C), Pace (M), Schirò (C), Guerini (C), Di Pasquale (C)