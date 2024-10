E’ partito regolarmente e senza ritardi il servizio mensa scolastica nel centro collinare. Il sindaco Marcio Sculco in una nota scrive che: ”L’Amministrazione comunale ha lavorato nel corso delle ultime settimane per garantire un avvio della mensa per i bambini, senza alcun ritardo, di rendere il servizio sempre più strettamente correlato alle esigenze organizzative delle scuole e delle famiglie, evitando ritardi che potrebbero poi incidere negativamente sulla gestione delle attività scolastiche programmate”. Inoltre fa sapere il primo cittadino- “Sono previste “Buoni Mensa” fino ad esaurimento fondi, per gli alunni della scuola dell’Infanzia, grazie all’erogazione dei fondi del Piano di azione nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione zero- sei anni, che l’ambito territoriale sociale di Cirò Marina ha trasferito al nostro Ente”. E ancora- prosegue il sindaco- Abbiamo deciso di abbattere le spese sostenute dalle famiglie per la mensa scolastica a favore dei bambini di età compresa tra i tre anni ai sei anni iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia statale dell’Istituto Omnicomprensivo “Luigi Lilio”di Cirò. Le risorse messe a disposizione sono di euro 10.167,59. Il sindaco Mario Sculco e l’assessore Maria Aloe che hanno seguito dall’inizio il progetto portandolo a termine in breve tempo, si dicono soddisfatti, grazie anche alla collaborazione degli uffici preposti e grazie alla sinergia con le operatrici dell’ambito territoriale. Gli interessati – conclude il sindaco -dovranno presentare domanda presso i nostri uffici.







