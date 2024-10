Inaugurato a Crotone il nuovo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD:

Giorno 13 ottobre 2024 si è svolta a Crotone la cerimonia di inaugurazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, del Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda, del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Presidente della provincia di Crotone Sergio Ferrari e del sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

Tale progetto mira a rafforzare l’offerta formativa sanitaria in Calabria e a valorizzare il territorio.







L’unione delle due università, considerando la posizione di rilievo nella classifica nazionale Censis dell’ Università della Calabria e l’esperienza longeva nell’ambito sanitario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, darà ai giovani studenti calabresi la possibilità di formarsi senza lasciare la regione, contrastando la fuga di talenti e creando nuove opportunità di crescita economica per il territorio. L’apertura del corso di laurea segna un passo decisivo per lo sviluppo della regione, combinando formazione, innovazione e sviluppo economico in un progetto che guarda al futuro con speranza e ambizione.

“Crotone si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia e a riaffermarsi, puntando all’istruzione, alla ricerca e all’innovazione per costruire un futuro migliore per i propri cittadini e per l’intera regione” affermano il Senatore Accademico Mariano Parise e il rappresentante degli studenti al Centro Universitario Sportivo Pascal Corrado, i quali aggiungono “È doveroso esprimere la nostra profonda gratitudine a Marco Stasi e Antongiulio Liguori, ex Senatori Accademici dell’Università della Calabria, i quali hanno creduto con grande convinzione e passione in questo progetto, sostenendolo fin dall’inizio. Grazie anche al loro impegno , siamo riusciti a trasformare un’opportunità in un’auspicabile realtà per Crotone e per la Regione tutta.