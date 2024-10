Nella seconda giornata del campionato di Serie C Femminile, la squadra guidata dai Coach Stara e Malena, ha festeggiato un convincente esordio casalingo, battendo la Silan Volley per 3-0. Un risultato che evidenzia una condizione in crescita della squadra e l’ottima intesa tra le giocatrici.

Il primo set è stato una vera e propria sinfonia, con gli attaccanti Murru, Malena e Carluccio, servite ottimamente da Cannestracci, che hanno orchestrato un gioco offensivo impeccabile. Le difese di De Rose e Lettieri hanno ulteriormente blindato il campo, rendendo difficile ogni tentativo di attacco delle avversarie. Nel finale di set, mister Stara ha deciso di dare spazio ad Aromolo in regia e a Restuccia, che hanno contribuito a mantenere alta la qualità di gioco, chiudendo il parziale con un convincente 25-12.

Il secondo set ha visto un notevole equilibrio, con la Silan Volley che ha approfittato di alcune disattenzioni delle padrone di casa e di una condizione fisica ancora non ottimale da consentire alle atlete di esprimersi al meglio per tutta la durata della partita. Le ospiti per nulla rassegnate a perdere l’incontro sono reattive su ogni palla, neutralizzando attacchi di Carluccio e Vella. Nonostante ciò, la Volley Cirò Marina con una prova di carattere è riuscita a prevalere, grazie agli attacchi vincenti di Malena e Murru e le difese impeccabili di Lettieri, Carluccio e del libero De rose, che hanno saputo garantire altresì una ricezione solida, fondamentale per il gioco fluido della squadra; il set si chiude così sul 26-24.

Nel terzo set, le ragazze hanno continuato a difendere con grinta incanalando la partita in un equilibrio durato fino all’ultimo fin quando, l’ingresso di Aromolo al palleggio e di Restuccia su Vella, ha ridato slancio alla squadra. Questo cambio ha dimostrato di essere decisivo, permettendo di chiudere il set sul 25-22 e concludere l’incontro con una vittoria per 3-0.







Questo successo rappresenta un ottimo inizio per la squadra, che sembra già aver trovato una buona chimica in campo. Il prossimo incontro contro la Pink Volo Lamezia sarà un’importante opportunitàper consolidare questo avvio di stagione. Al momento le ragazze della Volley Cirò Marina hanno dimostrato di avere carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide.

Un momento speciale di questa giornata è stato la presenza sugli spalti del Sindaco Sergio Ferrari e del consigliere Gianni Notaro, che hanno voluto supportare la squadra in questa importante occasione. È bellissimo poter tornare a giocare nel proprio palazzetto con il sostegno delle istituzioni e dei propri tifosi. Questo è solo l’inizio di una stagione che promette grandi emozioni.

Forza VOLLEY CIRO’ MARINA!