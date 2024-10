Share on Twitter

Cirò Marina – Momenti di apprensione oggi pomeriggio presso un bar adiacente al comune di Cirò Marina, quando un uomo ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in compagnia di un amico. L’uomo, seduto all’interno del locale, si è accasciato sulla sedia senza più rispondere alle chiamate del compagno che, notando l’inquietante situazione, ha allertato immediatamente il 118.







I soccorsi sono giunti con grande rapidità. Sul posto è arrivata un’ambulanza che, valutata la gravità del caso, ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il paziente è stato trasportato in ambulanza verso l’area portuale di Cirò Marina, dove l’elicottero è atterrato per garantire il trasferimento in ospedale.

Nel frattempo, i sanitari hanno prontamente avviato le pratiche di rianimazione sul luogo. L’uomo è stato poi trasferito con l’elisoccorso presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. Al momento non si conoscono le sue condizioni precise, ma il tempestivo intervento dei soccorritori è stato determinante per aumentare le sue possibilità di sopravvivenza.