Garantire supporto psicologico e legale completamente gratuito, nonché sostegno emotivo, a tutte le vittime di ogni tipo di reato.

È questo l’obiettivo del progetto TU.VI.RE. – promosso dalla Regione Calabria insieme al Centro giustizia minorile, al Provveditorato regionale e all’Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna della Calabria – al quale darà forma e sostanza l’associazione Valentia, aggiudicataria del bando del

dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia.

Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi, l’Associazione Valentia APS è lieta di annunciare l’apertura dello sportello di Crotone, che si trova nella sede della cooperativa sociale krotoncommunity, in via 1^ traversa Vittorio Veneto, n°31.







“Anche qui a Crotone, ogni martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dichiara il presidente dell’Associazione Valentia, Anthony Lo Bianco – sarà attivo uno sportello dedicato alla tutela delle vittime di reato. Il nostro team di professionisti, tra cui avvocati, psicologi e assistenti sociali, è pronto ad ascoltare e offrire supporto in modo riservato e sicuro a chiunque ne avesse necessità. Voglio ricordare che il servizio che offriamo è finanziato dal bando del ministero della Giustizia, e quindi per l’utente è completamente gratuito, ed ognuno può rivolgersi al nostro sportello per ricevere il supporto e le informazioni di cui necessita”.

E per chi dovesse avere difficoltà a raggiungere uno degli sportelli TU.VI.RE. è attivo il servizio itinerante, che si può contattare al numero verde 0963.1976607 (dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00).