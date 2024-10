Share on Twitter

Azienda sanitaria provinciale di Crotone: inaugurata la postazione di emergenza territoriale di Rocca di Neto in località Sette porte

Il Commissario Brambilla: “Puntiamo a realizzare un presidio che garantisca tutti i servizi h24 e sette giorni su sette”

Maggiore sicurezza sanitaria e potenziamento dei centri di assistenza territoriale. È stata inaugurata questa mattina la postazione di emergenza territoriale di Rocca di Neto, sita in località Sette porte. Da oggi è attivo un MSA1, un mezzo di soccorso avanzato con autista soccorritore ed infermiere specializzato – con equipe composta da sei autisti soccorritori e sei infermieri – che garantirà l’assistenza sanitaria per le emergenze della zona di Rocca di Neto e della zona circostante.







“La postazione avanzata di Rocca di Neto è il primo step di un progetto molto importante – afferma il Commissario straordinario dell’Asp di Crotone Antonio Brambilla – che ha lo scopo di realizzare nella zona un centro che garantisca tutti i servizi necessari h24 e sette giorni su sette”.

Il Commissario ha specificato infatti che a breve partiranno i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità e che la direzione strategica dell’Asp sta valutando di trasferire nello stesso posto, luogo facilmente fruibile perché in una posizione molto funzionale, anche la postazione di continuità assistenziale. “Oltre ad avere a disposizione un servizio di emergenza più efficiente – ha aggiunto Brambilla – puntiamo a realizzare un presidio territoriale a trecentosessanta gradi, che migliori la qualità dell’assistenza territoriale e dei servizi, che rappresenterebbe un modello virtuoso per altri Comuni ed altri territori”.

Al taglio del nastro erano presenti, oltre al Commissario Brambilla, il Sindaco di Rocca di Neto Alfonso Dattolo, il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari e diversi amministratori del territorio provinciale.