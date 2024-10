L’Associazione Arcobaleno ONLUS ha ufficialmente bandito la quinta edizione del “Premio Dr. Enzo Sasso”, un’iniziativa che mira a sostenere giovani studenti della provincia di Crotone che hanno scelto di intraprendere il percorso di studi in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria. Il premio, del valore di 1.500€, sarà assegnato a uno studente che ha superato i test di ammissione a una delle facoltà indicate presso qualsiasi Università italiana.

Il concorso, oltre a rappresentare un’opportunità concreta per i giovani crotonesi, è anche un momento di commemorazione in onore del Dr. Enzo Sasso, in linea con l’impegno dell’associazione nel campo della solidarietà e della ricerca contro il cancro. A patrocinare l’evento saranno la Provincia di Crotone, l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Crotone e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Crotone.

Per partecipare al concorso, le domande possono essere inviate tramite e-mail all’indirizzo premio.drenzosasso@libero.it, indicando nell’oggetto “Partecipazione al bando 2024 – nome e cognome del candidato”, o consegnate in busta chiusa presso la sede legale dell’Associazione Arcobaleno ONLUS.







Il “Premio Dr. Enzo Sasso” continua ad essere un’iniziativa significativa per il territorio crotonese, offrendo sostegno ai giovani studenti e promuovendo l’importanza della formazione e della ricerca medica, con particolare attenzione alla lotta contro il cancro.