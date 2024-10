Partono i laboratori targati Cinalci Autunno: si inizia con Severino Iuliano e “L’avventura dello storytelling”

Nell’ambito della rassegna Cinalci Autunno, realizzata dal Circolo del cinema Cinalci in collaborazione con la Compagnia dello Ionio e con il sostegno della Calabria Film Commission e del Comune di Crotone, partono i laboratori rivolti ai più giovani per diffondere il valore del cinema.

Ad alzare il sipario sui momenti formativi, venerdì 18 ottobre, sarà lo sceneggiatore Severino Iuliano, reduce dal successo dei corti pluripremiati Penalty e Dive nonché del film-esperimento Space Monkeys.







Dalle ore 17 alle ore 19.30, presso la Sala Margherita, a grande richiesta, vista la numerosa partecipazione registrata nella scorsa edizione, si terrà “L’avventura dello storytelling”, il laboratorio di scrittura creativa per il cinema. Iuliano dispenserà suggerimenti utili per sviluppare da un’idea una storia da raccontare, indicando le buone pratiche da attuare per narrare attraverso il linguaggio cinematografico e non solo.

Si tratta del primo appuntamento del calendario formativo che mira a fornire a giovani e adulti gli strumenti per una conoscenza più consapevole dell’affascinante mondo del cinema. Seguiranno martedì 29 ottobre, dalle ore 20 alle ore 22, presso l’Auditorium dell’Istituto Pertini, il laboratorio attoriale “Dal Palcoscenico…al Set” a cura dell’attore e regista teatrale Andrea Giuda, e lunedì 4 novembre, dalle ore 9.30 alle ore 13, la masterclass di recitazione cinematografica “Davanti la Macchina da presa” condotta dall’attore, regista e sceneggiatore Simone Borrelli, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Filolao”.

L’ingresso è libero. Per informazioni e iscrizioni scrivere su Whatsapp al 389.1860189 o su info@cinalci.it