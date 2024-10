Share on Twitter

PREQUALI IBI 24: A CROTONE, VINCE DOMENICO PITINGOLO

Domenico Pitingolo vince il torneo di pre-qualificazione per gli Internazionali BNL d’Italia e si qualifica per la fase regionale.

Sabato 12 ottobre, presso il Circolo Tennis Sporting Club di Crotone, si è conclusa la fase provinciale del torneo di pre-qualificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025.

Il torneo è stato un trionfo di talento e determinazione, con i migliori giocatori che si sono sfidati sul campo per ottenere la vittoria.

A conquistare il titolo è stato Domenico Pitingolo, che ha compiuto un importante passo verso il sogno del Foro Italico di Roma, dove dal 7 maggio prossimo si disputerà il prestigioso Masters 1000.

Pitingolo, allenato dall’Istruttore Federale FIT Matteo Coscia, ha dominato l’intero torneo senza concedere neanche un set ai suoi avversari. Nella finale, ha mostrato una netta superiorità, imponendosi su Emiliano Morandi con un perentorio 6/1 6/1, giocando un tennis di altissimo livello, dimostrando forza e determinazione, conquistando così il titolo e l’accesso alla fase regionale.

“Un grande applauso a tutti i partecipanti – dichiara Domenico Pitingolo – per le loro prestazioni straordinarie e per aver mostrato un grande tennis. Ogni giocatore ha dato il massimo sul campo, dimostrando abilità, tecnica e una passione innata per questo sport”.

Lo Sporting Club di Crotone, circolo organizzatore del torneo, può vantarsi di aver orchestrato un evento impeccabile, che ha dato spazio a eccellenti performance tennistiche e ha celebrato il talento di Domenico Pitingolo. Questo successo non onora solo il vincitore, ma aggiunge lustro al circolo e alla competizione stessa, consolidandone la reputazione come un trampolino di lancio per i talenti emergenti nel mondo del tennis.







Il prossimo appuntamento per il nostro Domenico sarà dal 20 ottobre al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, dove si giocherà la fase regionale, con in palio l’accesso alla fase finale degli Internazionali, che si disputerà al Foro Italico di Roma.

#RoadToForoItalico

Il sogno continua!