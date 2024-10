Dopo il parco Baden Powell riapre al pubblico, dopo la riqualificazione operata dall’amministrazione Comunale, un altro storico ed amato parco cittadino: il Parco delle Rose oggi intitolato a Vincenzo Scaramuzza.

Questo pomeriggio i bambini sono tornati a giocare nella struttura riqualificata nell’ambito della programmazione attuata dal vice sindaco ed assessore al Verde Pubblico Sandro Cretella.

Con un investimento di 25.000 euro è stata inaugurata una nuova area ludica per i bambini più piccoli, sono state totalmente ripristinate e ritinteggiate le inferriate, riqualificato il verde, totalmente sostituito l’arredo urbano con nuove panchine colorate, installate nuove fontanelle ed ampliato l’area dei camminamenti in sicurezza.

Non mancano nuovo giochi per bambini con diversa abilità.

Alla riapertura, con la festosa partecipazione di tanti bambini, il vice sindaco Cretella, la dirigente del settore Ambiente Elisabetta Dominijanni, il funzionario del settore Danilo Pace.







Non è l’unica novità per quanto attiene i parchi cittadini perché l’amministrazione Voce sta provvedendo ad installare attrezzature ludiche anche in zone periferiche della città come Cantorato, Iannello, Salica, Apriglianello.

Una riqualificazione che rientra nel piano annuale per il verde pubblico con una apposita sezione dedicata ai bambini.

Nel contempo da questa mattina si sta lavorando in via Tellini dove si sta sistemando il prato pronto, attività che completa il piano annuale in materia di verde pubblico messo in campo dal Comune di Crotone che ha previsto la messa in opera di oltre 7.000 metri quadrati di prato in numerose zone della città.

Inoltre domani arriverà in città il primo carico di nuove alberature che saranno sistemate sul lungomare