Portafoglio Digitale Italiano: Al via dal 23 Ottobre per 50mila Cittadini, Disponibile per Tutti dal 5 Dicembre

A partire dal 23 ottobre, il nuovo portafoglio digitale italiano debutterà in forma sperimentale per 50.000 persone, per poi essere esteso a tutta la popolazione dal 5 dicembre. Il progetto è stato confermato dal sottosegretario all’Innovazione, Alessio Butti, durante la riunione ministeriale del G7 a Cernobbio dedicata al tech e al digitale. Il portafoglio digitale sarà integrato nell’App IO e offrirà la possibilità di archiviare documenti con valore legale, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

Butti ha sottolineato che il portafoglio pubblico opererà in “educata competizione” con i wallet privati, permettendo la coesistenza e lo sviluppo di alternative private. “Abbiamo ragionato fin da subito su un wallet pubblico, con la possibilità di consentire lo sviluppo di wallet privati”, ha dichiarato.

Distribuzione graduale

Oltre ai 50.000 utenti iniziali, ci saranno altri passaggi intermedi: 250.000 utenti riceveranno l’accesso dal 6 novembre, e si raggiungerà quota un milione di utenti entro il 20 novembre, per poi arrivare alla distribuzione completa a partire dal 5 dicembre.

I cittadini selezionati per il test riceveranno una notifica direttamente all’interno dell’app IO, che darà loro accesso ai documenti digitali. Questi potranno essere utilizzati in qualsiasi contesto legale, come ad esempio con le forze dell’ordine o negli uffici della Pubblica Amministrazione, al pari dei documenti cartacei. Questo permetterà di evitare problematiche come dimenticare la patente a casa, dato che sarà sufficiente avere con sé lo smartphone.

I primi documenti digitalizzati

I primi tre documenti che saranno disponibili nel portafoglio digitale sono la patente di guida, utilizzabile solo in Italia nella sua versione digitale, la tessera sanitaria (che include la Carta Nazionale dei Servizi), e la carta europea della disabilità. Il sistema adottato segue un modello simile a quello del Green Pass usato durante la pandemia.







Per altri documenti, come la carta di identità, si dovrà attendere almeno fino al 2025. In futuro, verranno aggiunti altri documenti e servizi, tra cui certificati anagrafici, tessera elettorale, firma digitale, fascicolo sanitario elettronico e abbonamenti ai trasporti.

L’introduzione del portafoglio digitale su App IO è attesa con entusiasmo, e potrebbe rendere più semplici e veloci molte interazioni con la Pubblica Amministrazione.