Questa mattina, il porto di Crotone è stato teatro di un nuovo sbarco di migranti. Un veliero di 16 metri, battente bandiera americana e con bandiera di cortesia italiana, ha trasportato 101 persone, tra cui 18 minori, molti dei quali bambini. L’imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia Costiera a circa 30 miglia a sud di Isola Capo Rizzuto.

A bordo del veliero, sovraffollato e in condizioni precarie, si trovavano principalmente cittadini afghani, 85 in totale, tra cui 13 donne e 18 minori, di cui tre non accompagnati. Inoltre, c’erano 14 iraniani, tra cui tre donne, e due pakistani. Secondo quanto riportato dalle autorità, i migranti sarebbero partiti dalle coste della Turchia e avrebbero trascorso circa una settimana in mare prima di essere soccorsi.







L’operazione di salvataggio è stata eseguita dall’equipaggio della motovedetta CP321, che ha trasbordato i migranti in sicurezza sull’unità navale italiana. Giunti al porto di Crotone, le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura e supervisionate dall’Ufficio Immigrazione della Questura. Il personale sanitario dell’Asp di Crotone ha immediatamente effettuato controlli medici, soprattutto sui bambini, senza riscontrare gravi problemi di salute.

Dopo lo sbarco, i migranti sono stati trasferiti al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, dove saranno ospitati in attesa di ulteriori disposizioni.