Il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 19 ottobre, a seguito di un’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile Calabria.

Nel comunicato ufficiale, Ferrari ha spiegato che la decisione è stata presa per garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico, in vista delle condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata. L’ordinanza sindacale sarà pubblicata a breve e avrà effetto su tutte le scuole del territorio comunale.

L’allerta arancione, uno dei livelli più alti di attenzione, indica la possibilità di fenomeni meteo intensi, come forti piogge e temporali, che potrebbero causare disagi e rischi per la popolazione. Il sindaco ha invitato i cittadini a seguire con attenzione le indicazioni della Protezione Civile e a evitare spostamenti non necessari.







“La sicurezza della nostra comunità è la priorità”, ha sottolineato Ferrari, ringraziando i cittadini per la collaborazione in questo momento delicato.

L’invito è quello di monitorare le comunicazioni ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti e ulteriori provvedimenti in caso di peggioramento delle condizioni meteo.