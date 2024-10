Share on Twitter

Il sindaco di Cirò, Mario Sculco, ha comunicato che, in seguito all’allerta meteo arancione emessa dalla Protezione Civile Calabria per sabato 19 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse. L’ordinanza sindacale sarà pubblicata a breve e avrà effetto su tutto il territorio comunale.

Oltre alla chiusura delle scuole, il sindaco Sculco ha annunciato l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi di emergenza. Il COC fungerà da punto di riferimento per la gestione delle criticità legate al maltempo, garantendo un rapido intervento in caso di necessità.







L’allerta arancione prevede condizioni meteorologiche avverse, con forti precipitazioni e temporali, che potrebbero causare disagi e situazioni di rischio per la popolazione. Il sindaco ha invitato tutti i cittadini a seguire con attenzione le indicazioni della Protezione Civile e a evitare spostamenti non indispensabili.

“La sicurezza della nostra comunità è la priorità assoluta”, ha dichiarato Sculco, ringraziando i cittadini per la collaborazione e l’attenzione a questa delicata situazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti tramite i canali ufficiali del Comune.