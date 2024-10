Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 19 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione emanata dalla Protezione Civile Calabria.

Il provvedimento, che sarà formalizzato a breve con un’ordinanza sindacale, è stato preso per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico in previsione delle condizioni meteorologiche avverse attese per il weekend. L’allerta arancione prevede infatti fenomeni intensi, come piogge abbondanti e temporali, che potrebbero mettere a rischio la popolazione.

Il sindaco Voce ha invitato i cittadini a prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e a limitare gli spostamenti non essenziali. “La sicurezza dei nostri concittadini è fondamentale”, ha dichiarato, chiedendo la massima collaborazione della comunità.







ADVERTISEMENT

Si consiglia di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e del Comune per eventuali ulteriori sviluppi e misure da adottare in relazione all’evoluzione del maltempo.