Nell’assemblea dell’Anci Calabria svoltasi oggi a Lamezia Terme, sono stati nominati i 23 delegati che dal 20 al 22 novembre prossimi voteranno per l’elezione del presidente dell’Anci nazionale. Partecipata da numerosi sindaci di grandi e piccoli Comuni calabresi, l’assemblea si è tenuta senza contrapposizioni e divergenze, in un clima di ritrovata unità di intenti, favorita dall’ascolto e dalla mediazione della presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro, che ha interpretato il suo ruolo con equilibrio e con sensibilità e tatto femminile.

«Sono contenta – afferma Succurro – della serenità con cui abbiamo discusso e con cui abbiamo stabilito i sindaci che andranno a votare il presidente dell’Anci nazionale. Ringrazio tutti i colleghi per la loro disponibilità e per il contributo che hanno dato, anche in prospettiva. La coesione interna fa bene a tutti gli enti locali della regione. Da oggi – conclude la presidente dell’Anci Calabria – lavoreremo ancora di più e meglio per l’obiettivo comune, che è il bene dei nostri territori e il progresso delle nostre comunità».