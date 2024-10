L’Arci Crotone presenta: Proiezione del film/documentario “The Key – La Chiave” di Rakan Mayasi e dibattito sulla situazione in Palestina

L’Arci Crotone è lieta di annunciare un importante evento che si terrà il 25 ottobre: la proiezione del film/documentario “The Key – La Chiave” di Rakan Mayasi, una pellicola che esplora le storie e le esperienze del popolo palestinese attraverso una lente emotiva e potente.

In collaborazione con il NazraFilmFestival, la serata proseguirà con un dibattito dal titolo “Palestina: Fermare il Genocidio”, che vedrà la partecipazione di Omar Suleiman, rappresentante della comunità palestinese di Napoli, Filippo Sestito, presidente Arci Crotone e Pino Fabiano, giornalista. Questo incontro sarà un’opportunità preziosa per approfondire la situazione attuale in Palestina e riflettere sulle azioni che possiamo intraprendere per sostenere i diritti umani e la pace nella regione.

In un momento in cui la solidarietà internazionale è più necessaria che mai, l’Arci Crotone invita la cittadinanza a partecipare a questo evento di grande rilevanza, non solo per sensibilizzare l’opinione pubblica, ma anche per raccogliere fondi per una causa vitale.







Il 26 ottobre organizziamo un aperitivo di raccolta fondi volto a sostenere l’organizzazione “Life for Gaza”, che si occupa della fornitura di servizi vitali per la popolazione di Gaza, inclusa l’acquisizione di ambulanze. Ogni contributo è fondamentale e potrà fare la differenza nella vita di molte persone.

Invitiamo tutti a unirsi a noi per mostrare la propria solidarietà e impegnarsi attivamente in questa importante causa. La partecipazione di ogni singolo cittadino può contribuire a creare un futuro più giusto e pacifico.

Il Presidente Filippo Sestito