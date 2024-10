Share on Twitter

Crotone ospita il “Laboratorio Politico per l’Italia”: un dibattito sulla dottrina sociale cattolica

Il 19 ottobre 2024, alle ore 17:30, presso Via Raimondi 19, vicino a Piazza Duomo a Crotone, si è svolto il “Laboratorio Politico per l’Italia”, un importante incontro organizzato dal Forum Dottrina Sociale Cattolica, volto a promuovere il dialogo e il dibattito politico sui temi di interesse nazionale e sociale, ispirati ai principi della dottrina cattolica.

Apertura e interventi istituzionali

L’apertura dei lavori è stata affidata al Prof. Arch. Giancarlo Affatato, coordinatore nazionale del Forum, il quale ha sottolineato l’importanza di questo laboratorio come spazio di riflessione politica, etica e culturale. I saluti istituzionali sono stati portati da:

• Dott. Sergio Ferrari, Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina;

• Ing. Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone.

Dibattito politico e sociale

Il cuore dell’evento è stato il dibattito, che ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico e sociale:

• Mons. Gianni Fusco, coordinatore nazionale dello sviluppo della dottrina sociale cattolica Forum;

• Sen. Vincenzo D’Anna, dirigente nazionale Forum Area Centro Campania e Presidente della Confederazione Nazionale Biologi;

• Sen. Luigi Vitali, dirigente nazionale Forum Area Sud ed ex sottosegretario alla giustizia;

• Dott.ssa Cheti Cafissi, dirigente nazionale Forum Area Femminile;

• Sen. Nicodemo Filippelli, già parlamentare.







Durante il confronto, i relatori hanno discusso di temi centrali per il futuro politico del Paese, tra cui la giustizia sociale, il ruolo delle istituzioni nel promuovere una società più equa e solidale, nonché l’importanza di una politica ispirata ai valori cattolici, in grado di offrire risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Conclusioni e ringraziamenti

La giornata si è conclusa con gli interventi finali del Prof. Giancarlo Affatato e di Mons. Gianni Fusco, seguiti da un rinfresco che ha offerto l’occasione per ulteriori scambi tra i partecipanti.

Questo evento ha rappresentato un momento significativo per Crotone, richiamando l’attenzione su questioni cruciali per lo sviluppo politico, culturale e sociale dell’Italia, in un contesto di riflessione condivisa e partecipata.