L’amministrazione Voce dà immediato seguito amministrativo alla inaugurazione del teatro ponendo le basi per una gestione immediatamente operativa.

Un preciso intendimento del sindaco Voce dopo l’inaugurazione, con una grande partecipazione popolare, e i due concerti di Sergio Cammariere che per la prima volta hanno fatto risuonare note musicali nella struttura.La Giunta Comunale, infatti, su proposta del vice sindaco Sandro Cretella ha approvato il primo atto di indirizzo per la gestione del teatro comunale.Come anticipato, si provvederà in due step.

Da subito con una gestione diretta previa esternalizzazione dei servizi tecnici. Ed a regime con una concessione dell’intero sito di durata almeno quinquennale.Il provvedimento prevede che si provveda da subito ad uno o più affidamenti per il periodo di mesi 12 eventualmente prorogabili che abbia ad oggetto tutti i servizi tecnici funzionali alla fruibilità del teatro fra cui, fra gli altri, servizi di apertura e chiusura, servizio di portierato, servizio di vigilanza, abilitazione e disabilitazione del sistema di allarme, monitoraggio e gestione del sistema di videosorveglianza, servizio di manutenzione ordinaria elettrica, idraulica ed impiantistica, servizio di pulizia, servizio di gestione dell’illuminazione interna ed esterna, servizio di gestione degli impianti tecnologici presenti all’interno del teatro, ivi compresa la movimentazione elettronica delle “travi americane”, del sipario, la gestione della illuminazione della torre scenica e tutti gli altri servizi tecnici.







ADVERTISEMENT

Verrà poi indetta una manifestazione di interesse riservata a soggetti qualificati finalizzata alla concessione dell’utilizzo del teatro comunale per uno o più eventi dietro corresponsione di un contributo finalizzato alla copertura dei costi gestione per il tempo della concessione, prevedendo a carico del concessionario tutti i servizi non contemplati dall’affidamento dell’appalto di servizio funzionali all’esecuzione degli eventi (a titolo esemplificativo: servizio biglietteria, servizio guardaroba, noleggio service audio e luci, tutti i servizi ausiliari per gli artisti ecc.).

Ed ancora la pubblicazione di un bando di concessione della “buvette” del teatro per il periodo di mesi 12 eventualmente prorogabili prevedendo la possibilità di una gestione autonoma dell’area per l’intera durata, con obbligo di assicurare l’apertura nei giorni degli eventi organizzati dall’ente o gestiti dagli eventuali concessionari.Per quanto attiene l’organizzazione di eventi direttamente gestiti dall’ente è previsto l’affidamento a soggetti qualificati che contemplino, oltre al cachet degli artisti, tutti i servizi non contemplati dall’affidamento dell’appalto di servizio principale funzionali all’esecuzione degli eventi.

Non appena la struttura sarà completata anche nella parte retrostante, e non appena definito un primo periodo di rodaggio del sito, si provvederà a bandire una procedura per l’affidamento in concessione dell’intero sito per un periodo di almeno 5 anni.“Come abbiamo dichiarato nell’immediatezza dell’inaugurazione non volevamo che l’apertura del nuovo teatro comunale fosse un evento spot.

Questo provvedimento consentirà, non appena i tempi burocratici lo consentiranno, la possibilità di organizzare ed ospitare eventi all’interno del teatro.Siamo consapevoli che si tratta di un percorso complesso che richiederà uno sforzo corale di tutti gli uffici e di natura intersettoriale, ma conosciamo l’alto valore dei nostri dirigenti e funzionari che, non a caso, sono già a lavoro. Siamo quindi certi che i risultati non tarderanno ad arrivare” dichiara il vice sindaco Sandro Cretella.