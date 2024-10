Share on Twitter

Share on Facebook

Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina, è stato eletto presidente dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (Arrical) con 28 voti favorevoli, mentre 10 sindaci si sono astenuti e 2 erano assenti. L’elezione si è svolta nella sala giunta della Cittadella regionale, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dell’assessore Giovanni Calabrese.

L’Arrical, istituita con legge regionale nell’aprile 2022, è stata guidata per due anni dal commissario Bruno Gualtieri. La prima riunione per l’elezione del nuovo presidente, avvenuta la settimana precedente, non aveva portato a un accordo. L’elezione di Ferrari pone fine al periodo di transizione dell’autorità, che ora è pronta a iniziare la sua piena operatività.

Nel suo discorso di ringraziamento, Ferrari ha espresso riconoscenza per la fiducia ricevuta dai sindaci e ha promesso di affrontare il nuovo ruolo con impegno, dialogo e predisposizione alla collaborazione. “Ci aspettano sfide importanti”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di condivisione per prendere decisioni cruciali per il benessere dei calabresi.







ADVERTISEMENT

Ferrari ha annunciato che incontrerà presto il commissario uscente Gualtieri per esaminare lo stato dell’autorità e pianificare i prossimi passi con i sindaci del direttivo. Ha anche evidenziato l’importanza della sua elezione per dare maggiore visibilità al territorio crotonese, auspicando una stretta collaborazione per affrontare le sfide future legate alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.