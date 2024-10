Share on Twitter

Chiusura temporanea strutture sportive e divieto di accedere e/o utilizzare parco-giochi, parchi e villette comunali, per i giorni 19 e 20 ottobre 2024

Il Sindaco

VISTO il Messaggio di Allertamento Unificato – Fase Previsionale aggiornamento codice ARANCIONE, n. documento: 325 18/10/2024 ore 16:30 Regione Calabria Aoo REGCAL Prot. N. 657333 del 18/10/2024 – prot. ARPACAL n.36011/2024 del 18/10/2024;

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotone, Prot. Uscita N.0049294 del 18/10/2024 con la quale si trasmette l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, informando che “…dalla sera/notte di oggi, venerdì 18 ottobre 2024, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia; inoltre dalle prime ore di domani, sabato 19 ottobre 2024, e per le succes- sive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale… …Dalle prime ore di domani, sabato 19 ottobre 2024, e per le successive 24-36 ore, si prevedono altresì venti da forti a burrasca sud–orientali sulla Puglia e, specie sui settori ionici ed appenninici, su Calabria e Basilicata. Mareggiate sulle coste esposte…“;

CONSIDERATO che, solitamente, nel fine settimana il parco-giochi comunale è usufruito da di- versi bambini e genitori per vivere momenti di aggregazione e relax e che, per sabato 19 e domenica 20.10.2024, risultano previste manifestazioni sportive nelle strutture comunali preposte;

RITENUTO opportuno ed urgente, al fine di evitare ogni pericolo e pregiudizio per gli utenti, adot- tare un provvedimento temporaneo di chiusura e divieto di accedere e/o utilizzare parco–giochi, parchi e villette comunali nonché strutture sportive (stadio e palazzetto dello Sport), a decorrere dalle ore 12,00 di sabato 19.10.2024 e fino alle ore 23:59 di domenica, 20.10.2024, fatti salvi ulteriori possibili provvedimenti connessi all’evoluzione dei fenomeni meteo;

Ritenuto ricorrere per le motivazioni esplicitate i caratteri di urgenza ed indifferibilità della stessa;

Visto l’art. 54 comma 1 lett. a) e comma 4 del D. Lgs. 267/00 in base al quale il Sindaco può provve- dere all’emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana







ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, la chiusura temporanea ed il divieto di accedere e/o utilizzare parco–giochi, parchi e villette comunali nonché strutture sportive (stadio e palazzetto dello Sport), a decorrere dalle ore 12,00 di sabato 19.10.2024 e fino alle ore 23:59 di domenica, 20.10.2024, ri- servandosi di adottare ogni ulteriore provvedimento in relazione all’evolversi degli eventi.

DISPONE

la comunicazione della presente Ordinanza alle Associazioni Sportive presenti sul territorio di Cirò Marina per il successivo inoltro alle federazioni di propria appartenenza nonché al Responsabile della Protezione Civile Comunale ed al Responsabile della Polizia Locale; la pubblicazione all’albo pretorio e la trasmissione alla Prefettura di Crotone ed al Comando Sta- zione Carabinieri di Cirò Marina.

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il ter- mine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.