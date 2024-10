E’ partito il segretariato sociale itinerante. Tanti i quartieri della città di Crotone che saranno raggiunti, per 130 settimane, dalla postazione mobile del servizio sociale. A bordo una equipe multiprofessionale pronta a dare informazioni, accoglienza, accompagnamento ai servizi del territorio e orientamento sui diritti di cittadinanza.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi

“Siamo partiti questa settimana dal quartiere San Francesco e man mano saremo a Lampanaro, Farina, Fondo Gesù, Margherita, centro storico, Papanice, Poggio Verde, lungomare e Capocolonna. L’amministrazione comunale è impegnata a dare attenzione e cura alle zone periferiche e proprio su questa idea politica abbiamo voluto avvicinare il servizio sociale raggiungendo davvero tutti e occupando spazi nelle zone più a rischio emarginazione.







Sono felice di quello che stiamo realizzando sui servizi e dei modi in cui lo stiamo facendo grazie all’impegno del settore politiche sociali guidato dal dirigente Marano e approfitto per ringraziare ancora tutti i funzionari. Sono altrettanto certa che le cooperative impegnate nella gestione metteranno in campo tutta la loro professionalità. Non deve mai dimenticarsi che l’attivazione di sempre maggiori servizi a favore dei cittadini non solo ci consente di dare risposte a ogni bisogno ma crea anche occupazione e genera nuove economie.”

Il servizio è gestito dalle cooperative Noemi, Agorà Kroton, Baobab, Kroton Community e Valdocco ed è attivo in tutto l’ambito sociale di cui Crotone è capofila. Un’equipe mobile si sposterà quindi sui comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale.