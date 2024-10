Cirò Marina, Palazzo Porti, 16 ottobre 2024 – Si è tenuto presso il prestigioso Palazzo Porti un importante forum scientifico intitolato “Ruolo del Microbiota nelle Malattie Autoimmuni: Strumenti Diagnostici e Terapie Funzionali della Barriera Intestinale”, presentato dalla Dott.ssa Rosa Tafuri, biologa specialista in Scienze dell’Alimentazione, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, nonché naturopata.

All’evento ha partecipato Virginia Marasco, consigliere comunale, che ha portato i saluti del sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. Il Dr. Vincenzo Mazzuca Mari, responsabile del reparto di endoscopia del Marrelli Hospital, gastroenterologo e omeopata, ha introdotto la Dott.ssa Tafuri con una breve introduzione sul tema.

La Dott.ssa Tafuri ha spiegato in maniera esaustiva il ruolo del microbiota umano, presente sin dalla gestazione grazie al microbiota placentare, e come eventuali alterazioni possano portare a patologie gravi. La sindrome dell’intestino permeabile (Leaky Gut Syndrome) è stata identificata come una delle cause principali di una serie di malattie autoimmuni, tra cui paradontite, Parkinson, demenza, tiroide di Hashimoto e morbo di Crohn.

Durante l’evento è stato presentato anche un innovativo test per la valutazione della salute intestinale, l’IMS HP (Intestinal Microbiological System), promosso dall’azienda Herboplanet, leader nella produzione di integratori spagyrici e oli essenziali. Questo test, basato su campioni fecali e urinari, è in grado di analizzare il microbiota intestinale, identificando squilibri e la presenza di patogeni dannosi.

Il pubblico, composto da medici di base, specialisti, nutrizionisti e naturopati, ha seguito con interesse l’esposizione di alcuni casi clinici di malattie autoimmuni, con focus sui risultati ottenuti grazie a terapie innovative.







Alla fine della sessione scientifica, è stato aperto un dibattito tra i partecipanti, che hanno potuto approfondire le tematiche trattate.

A conclusione del forum, Stefano Caccavari, imprenditore agricolo e fondatore del progetto Mulinum San Floro, ha presentato la sua linea di pane e farine prodotte con grani antichi. Già insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella, Caccavari ha offerto ai presenti un assaggio dei suoi prodotti, accompagnati dall’olio extravergine biologico “Il Marchese”, prodotto dall’azienda agricola Tesoriere.

L’evento ha rappresentato un importante momento di aggiornamento scientifico e ha valorizzato la collaborazione tra medicina e nutrizione per il miglioramento della salute e della qualità della vita.