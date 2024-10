Share on Twitter

Ma Petilia Policastro, 20 ottobre 2024 – Oggi, intorno alle 10:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta per un’operazione di salvataggio in località Camellino, dove un cane era caduto in un pozzo profondo oltre tre metri.

Grazie all’abilità dei soccorritori e all’uso dell’attrezzatura di dotazione, il cane è stato recuperato in buone condizioni di salute. Il salvataggio è avvenuto in extremis, considerando le condizioni meteorologiche che si stavano rapidamente deteriorando con l’arrivo di forti piogge, che avrebbero potuto mettere in serio pericolo la vita dell’animale.

Attualmente, il cane è sotto la custodia dei Vigili del Fuoco di Petilia Policastro, in attesa dell’arrivo del veterinario del Pet Service di Torre Melissa, che procederà con gli accertamenti del caso.







Questo intervento rapido ed efficace ha permesso di salvare la vita del cane e di evitare conseguenze ben più gravi, grazie al tempestivo allarme e alla prontezza dei soccorritori.